Jak by ktoś obserwował historię USA to by wiedział, że historia lubi się powtarzać. Np. w latach 80 przechodzili dokładnie to samo. Czarnoskórzy studenci prawa mieli z górki a potem życie to zweryfikowało, bo nikt nie ryzykował zatrudnieniem "bonusowych" prawników z powodu ich słabszego wykształcenia.