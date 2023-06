Jest kilka milionów powodów by nie jechać do Kanady - to ludzie wybierający partię Justina Castro. Jak obrzydliwym człowiekiem trzeba być by głosować na coś takiego. Musiałbym nosić rękawiczki żeby przypadkiem nie dotknąć takiego bytu gołą dłonią. No i maseczkę na wszelki wypadek.



"impossible to see a doctor"



Ale jest DARMOWY, DARMOWY JEST FASZYSTO !!!!