Na wsi w państwie rolniczym już to kilkunastoletnie dziecko się zwracało, bo pomagało na gospodarstwie. Nie bez przyczyny kończyło kilka klas i wio na pole. Większość ludzi robiła w rolnictwie i taka była kolej rzeczy do bogacenia się.

W erze państwa przemysłowego dzieciak kończył być utrzymanką do 18rż. trafiał na fabrykę, budowę. Sporo z tego fachu było przydatne w domu, elektryk, murarz, dekarz, mechanik, podstawy jakiejś wiedzy do handlu częściami produktami fabrycznymi. Pokaż całość