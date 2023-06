No stało się. Trudno. Ale skoro taki przypadek miał miejsce, to ponownie proponuję ustawowo:

1. Zakazać policji zabawy bronią. Wyraźnie widać brak odpowiedzialności. To nie pierwszy wypadek. Po co policji broń samopowtarzalna?!? ;)

2. Oczywistym staje się, że takie osoby nie mogą decydować o tym kto może mieć dostęp do broni, a kto nie, ;)