Równie ważne są też dla prigożina. W bajkę że szojgu go ostrzelał a on w jedno popołudnie zebrał sprzęt i 30tys ludzi i na drugi dzień był już w Moskwie, zwyczajnie nie uwierzę. Jeżeli to jest pucz to był bardzo długo i dokładnie planowany. Dzień puczu wybrany z chirurgiczną precyzją bo w innym dniu mógłby nie dojechać z tą kolumną nawet do Rostowa.