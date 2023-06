Konfederacja nową PLATFORMĄ OBYWATELSKĄ.



hear me out!



Konwencja i program to politycznie majstersztyk.



1. Całkowicie totalnie wyeliminowali aspekty światopoglądowe ze swojej retoryki i postulatów.

Idą po umiarkowany elektorat - muszą schować to kim są.



2. Postulaty gospodarcze i podatkowe to pomysły na poziomie Platformy obywatelskiej!



Tu nie ma żadnej rewolucji, wszystkie podatki (poza pisowskimi bzdurami jak opłata cukrowa)zostają,



Zusy krusy, przywileje - ZOSTAJA

wiek emerytalny - zostaje

Edukacja finansowana z kasy publicznej Pokaż całość