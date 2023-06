Związek zawodowy w mc

Już tam spazmów pewnie w centrali dostali

Jak by się to rozlało to by centrala musiała by dużo poprawić



Rozumiem ze praca jest mocno podstawowa ale główne zarzuty do nich to:

- praca ponad siły często za 2 pracowników

- wymuszanie niebrania L4 / Uż groźbami/ sugestiami itp.

- wypuszczanie na przerwy często pod sam koniec pracy

- odpowiedzialność na sejf gdzie wymuszają wyrównanie braku jeżeli go miałeś