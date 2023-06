To pisbusy nie pomogły? W większości miasteczek i wsi transport leży. A ten co był prywatny został dobity przez plandemie.

Miałem 3 prywatne busy na linii, obecnie nie ma żadnego. Burmistrz nawet zainterweniował ale wszyscy odmówili wznowienia kursów twierdząc że "nie ma kogo wozić". No jest to logiczne że nie ma kogo skoro plandemia im zamknęła biznes bo mały bus nie miał szans spełnić wymogów odległości pomiędzy pasażerami a przecież ci nadal Pokaż całość