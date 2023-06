Wchodzę na oficjalną stronę # krakow i co tam mamy... Serwis Lato w Mieście, pogoda, stan powietrza, ostrzeżenie meteo, zamknięcie postoju dorożek, tramwaj do Mistrzejowic, zmiany w organizacji ruchu, kurtyny wodne i.... wreszcie na 10 pozycji: "Dziś rozpoczynają się igrzyska Europejskie..." trudno naprawdę odnieść wrażenie że strasznie to jest robione na siłę i nawet organizatorom się nie chce...