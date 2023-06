To ironią, że rząd PiSu od początku straszy ludzi emigrantami zarobkowymi z innego kręgu kulturowego z Afryki czy z kryzysu na granicy z Białorusią, a w tym czasie sprowadza ich potajemnie setki tysięcy. Ale hipokryzja to ich drugie imię w niedzielę na mszę za rodzinę, w poniedziałek do kochanki ¯\(ツ)/¯