Rozmowa z kierownikiem posterunku policji

- Ten czujnik ma chodzić przez miesiąc, dwa, pół roku?

- Ja nie wiem...

- Państwo odjadą zaraz i Pan Antoni zostanie z tym hałasem

- No tak..

- Dlaczego Policjanci nie mogą zdemontować? W obawie o co?

- No zostawię to bez komentarza

- Wszyscy czekamy na procedurę a co ma zrobić człowiek mieszkający w tym hałasie?

- Noo bez komentarza to zostawię.

- To jest Pokaż całość