Żeby wiedzieć, że policja nagminnie sprzedaje dane obywateli innym osobom wystarczy mieć jakiekolwiek znajomości wśród policjantów. Oni nawet się z tym nie kryją, że to robią. Nawet psiapsiółka pozna kogoś na tinderze, to już leci prośba do koleżanki z policji, aby sprawdziła w systemie kto to taki.