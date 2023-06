A dlaczego nie ma procesów za utrudnienie dostępu do służby zdrowia i przez co umarło tysiące Polaków https://totemat.pl/kto-jest-odpowiedzialny-za-nadliczbowe-zgony-w-polsce-podczas-pandemii/ za to nie poniesie nik odpowiedzialności. Przecież PISOWCY razem z PO i Lewicą jakie do tego doprowadzili powinni odpowiadać nie tylko przed sądem ale być straceni za ludobójstwo.