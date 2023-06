Do hindusów nic nie mam bo ci ludzie emigrują tu po prostu do pracy, moja firma (IT) ma oddziały również w Azji i jak ktoś z Indii chce się przeprowadzić do Polski to jeszcze im pomagają. Gadałem z takim jednym to mówił, że w urodził się w jakiejś niżeszej kaście? (w sumie nie myślałem, że jeszcze gdzieś taki system funkcjonuje) i że nie chciał aby jego dzieci też przez to cierpiały.

