Stowarzyszenie, które w ramach honorowego bleble ma prawdziwego ludobójcę, simona molę, który osobiście zamordował co najmniej 40 polek. Ciekawe, co by było gdyby nacjonaliści za honorowego bleble obrali adolfa hitlera, który nikogo osobiście niwe zamordował (czasy I WŚ, gdy był żołnierzem nie będziemy raczej wliczać) jakby wtedy to stowarzyszenie zareagowalo