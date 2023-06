Nikt nie będzie wam za półdarmo napędzał tej gospodarki.

Chcecie uczciwej gospodarki, to nauczcie się uczciwie dzielić zyskiem z podwykonawcami.

Nie zgadzam się by szef jeździł autem za milion, a niektórzy pracownicy rowerami lub marznęli czekając na przystanku na autobus.

Jak odpowiednio podniosą minimalną (nadal, nawet ta propozycja na 2024 - jest dużo za niska) to może zmotywują mnie do podjęcia pracy pod pewnymi warunkami:.

Żadnych nadgodzin ani zmian grafiku bez odpowiedniego