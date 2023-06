aha, to niesamowite że on "tak uważa".

chciałbym zauważyć że od tego że jakiś poseł coś uważa do tego żeby się coś stało jest niesamowicie daleka droga.

przechodzi ona przez pytania czy naprawdę tak uważa, czy tylko tak gada żeby zdobyć głosy

później przez to że jeśli nawet sam tak uwaza, to czy zamierza coś w tej sprawie zrobić

nawet jeśli zamierza to czy jest w stanie

nawet jeśli jest w stanie