że prikaz przychodził trzy dni po po wzięciu przeze mnie urlopu.

Zupelnie jakby ktos wynajal auto, ktore jest w warsztacie... ZercaMirkoslaw : ale to jest wina przelozonych, ze dopuscili do takiej sytuacji.Oni zarzadzaja Twoja praca, Twoim urlopem.Urlop jest ustawowy. Musisz go wziac.Oni zatwierdzili urlop.Zarzadzili zasobami w taki sposob, ze wiedzieli, ze bierzesz wolne.Mimo to zaplanowali prace.Nie widzisz zwarcia?Masz syndrom sztokholmski?