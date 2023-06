Nieźle się zaczyna: w 3:10 : Zanim Hitler doszedł do władzy wielu niemieckich przemysłowców wspierało NSDAP.

Jesli nie masz dowodów powiedz że było to SKRYCIE.

A ilu było tych przemysłowców ? Nie wiadomo i tak nikt o to pytać się nie będzie.

Fakt jest taki że w Norymberdze został oskarżony tylko Friedrich Flick czyli jedna sztuka + jego współpracownicy.

Został skazany za to że zatrudniał przymusowych pracowników w swojej fabryce.