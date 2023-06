Ja to widzę inaczej. Nie poziom gospodarczy, a wykształcenie tu zmienia reguły rynku pracy.

Po wojnie człowiek miał skończone 7 lat szkoły i jak umiał pisać i czytać, to miał lepszą pracę niż łopata.

Początek reformacji po 89 roku to wolność, polegająca na tym, że możesz otworzyć działalność gospodarczą i pracować na siebie. Tysiące osób powiedziało dość robienia na kogoś!

Teraz większość młodych ma znacznie lepsze wykształcenie, niż obywatel, co kończył szkołę Pokaż całość