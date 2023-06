Biznesy strategicznie wazne z punktu widzenia Panstwa, powinny byc w rekach Panstwa moim zdaniem. Problem jest taki, ze w takiej Francji moze beda zarzadzac tym lepiej niz PiS by zarzadzal w Polsce. Szczegolnie patrzac na to ze Orlen dali do zarzadzania jakiemus domoroslemu przewodniczacemu kolka wiejskiego w Pcimciu.