Is fecit, cui prodest!

Jakie to korzyści niby odniosła Ukraina, żeby zbilansować gigantyczny cios gospodarce, katastrofę humanitarną i ekologiczną, oraz utrudnienie sobie planowanej ofensywy?? To, że może oskarżać o wysadzenie tamy russnię? Hmmm, coś mi się tu nie bilansuje, ale kuce z konfy i tak wiedzą swoje.

Jakie korzyści odnosi russnia? Gigantyczne: ogromne skrócenie linii obrony do obsadzenia i dalsze podkopywanie morale przeciwnika, oraz zamęt na jego zapleczu. Te niby straty: zalanie Pokaż całość