10 lat minęło a szkodniki jak szkodnikami były tak są nadal ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ). Branie tematu "na gębę" bo coś wydaje się jakiemuś randomkowi co tam zasiadł na trybunach. Nie no nie ma co. "Rzetelna" organizacja.



A swoją drogą pamiętam te akcje o wlepki. Zastanawiające, że wlepki z jedną różnicą (zamiast Left, Right) motywowane podobna agresywną stylistyka już im nie przeszkadzały.