PR mądrze rozegrany.

Wiadomo że pieniądze się należały jemu ale ludzie by mu ich nie darowali, poza tym polskie sady nie są skore do przyznawania wysokich odszkodować szarakom, więc ludzie mówią że to walka o sprawiedliwość i pieniądze na cele charytatywne.

I tak nie będzie udowadniał ile procent gdzie zostało rozdysponowanych.