Wracamy do średniowiecza kiedy to władcy (dzisiejsi politycy u koryta) będą decydować gdzie budować, dla kogo budować, kogo i jak karać, komu i co się należy. To początek upadku współczesnej "cywilizacji" - demokracji, gdzie my wszyscy mieliśmy decydować o nas i naszej przyszłości, a sami siebie sprzedaliśmy za kilka srebrników :(



Książki Orwella jak nigdy nie są tak aktualne jak dziś...