Bo praca obecnie nie ma sensu, i wcale nie chodzi o socjal, bo ten nie jest większy (dla bezrobotnych) niż w Polsce, taka młoda osoba w Hiszpanii, idąc do pracy nie kupi mieszkania, nie założy rodziny, kredyt na mieszkanie nawet jak dostanie to strach brać bo jest duża niestabilność rynku i chore prawo, max co będzie mógł to kupić sobie samochód, ale dziś stare rzęchy są tak tanie że wystarczy 1 miesiąc Pokaż całość