Umowy te zostały już dawno wypowiedziane przez Polskę, jednak Rosjanie wciąż bezprawnie zajmują nieruchomości. Na dodatek od lat nie regulują opłat za korzystanie z nich i zadłużyli je na grube miliony.

Skoro już wiadomo, że zajmują bezprawnie to po co im kolejny wyrok sądu. Pokażą drugi wyrok, tamci się znowu nie wyprowadzą to znowu skierują sprawę do sądu? Czy Polska ma jakiekolwiek środki przymusu żeby wyegzekwować własność publiczną, która należy do obywateli?