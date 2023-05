Jeśli dorosły zostanie pobity w pracy to nie idzie do szefa skarżyć się na współpracownika co go pobił. Tylko dzwoni na policję, idzie do prokuratury, walczy o odszkodowanie itd.

Dzieci mają takie same prawa i jeszcze większe bo są tylko dziećmi. Ludzie nauczcie się dzwonić na policję. Zawiadamiać MOPS że coś złego dzieje się w patolskiej rodzinie, zawiadamiać kuratorium że szkoła nie reaguje. I do sądu z dziadostwem.

Jest to mentalność wschodu, Pokaż całość