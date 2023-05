Były prezydent Francji skazany na trzy lata więzienia.

Z jednej strony rozumiem wszystkich narzekających na to, że to niska kara. Z drugiej strony, jeśli dobrze zrozumiem, to on został skazany za próby nielegalnego zdobycia informacji w toczącym się przeciwko niemu procesie. No... porównując szkodliwość tego, za co został skazany - do szkodliwości tego, co się na porządku dziennym odwala w naszej polityce, to stosując analogiczną ostrość wyroków połowa polskich polityków by nigdy zza krat nie wyszła.