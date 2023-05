Hipersoniczna superbroń Putina okazała się wydmuszką

Chociaż Kh-47M2 Kindżał rozwija prędkości hipersoniczne, to jednak jego piętą achillesową jest fakt, że gdy zbliża się do celu, jego prędkość spada do poddźwiękowej (by zwiększyć dokładność uderzenia w cel), dzięki czemu systemy Patriot i IRIS-T bez problemu sobie z nim radzą.