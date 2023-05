To ja proponuję od razu 24 emerytury, wtedy przypadnie po dwie na miesiąc. Kij z tym, że za te pieniądze można by zbudować 10 szpitali i zapłacić za 2x tylu specjalistów co teraz, dzięki czemu zmniejszyły by się znacząco kolejki na badania czy zabiegi, zwiększyła długość i jakość życia wszystkich z emerytami włącznie. A tak emeryt umrze w kolejce na zabieg ale za to ile będzie miał emerytur!

Co za durny naród.