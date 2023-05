HAHAH A google w usłudze ADS zupełnie nie pokazuje kosztów jakie zabierze. Nawet jak się ustawi licznik na 10 zł na dzień to zabiorą nawet 2x tyle i co? I giganta realnego nawet nie tykną jak okrada ludzi na miliardy w Polsce. nie mają kompetycji. Nawet nie tykna go za to że celowo utrudnia blokowanie reklam oszustw internetowych z usług Adwords. Super Polska łapanie mniejszych ale giganci jak kradną 100x bardziej poważnie Pokaż całość