Jakiś dziwny facet , marzy o wiekszych problemach niz ma teraz, masochista czy co? Po cholerę ci baba? to KŁOPOT!! Po diabła ci auto? To niepotrzebny KOSZT!!! Po cholerę tyrasz? To tylko praca , to nie uczyni cię szczęsliwszym , tylko szybciej bedziesz mieć zawał . Po prostu wyluzuj . Świat i tak ma cie w dupie , ty go tez miej.