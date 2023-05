To już przesada. Koleś musi mieć dobrych prawników, albo znaną rodzinę. Oblewając benzyną nie chciał kogoś zabić?! Była to egzekucja i jak najbardziej chciał zabić tego człowieka. Olanie benzyną i przypadkowe podpalenie to jak przygotowanie dwóch drinków, jeden z zakázána trucizną i mówienie, że przypadkowo koleś siedzący ze mną to wypił -.-.