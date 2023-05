Jak to jest z tymi lewakami, że jak kobieta chce sobie pracować przy wyścigach F1 czy żużlu to jest poniżające uprzedmiotawianie kobiet i trzeba zakazać a jak pokazuje tyłek na OF czy kamerkach to wtedy to jest praca jak każda inna i odwal się faszysto? Chętnie poznam argumenty z lewej strony, bo chciałbym zrozumieć ten tok rozumowania