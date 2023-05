Jeśli ktoś myśli, że obrona przeciwlotnicza służy do ochrony wiosek albo lasów to niech pozbędzie się złudzeń, bo nigdzie tak nie ma. Aczkolwiek to co jest w tym tweecie to przegięcie, bo obrona przeciwlotnicza jeszcze nie została uruchomiona w całości. Czekamy na polskie radary, patrioty jeszcze nie uruchomione itd. Paradoksalnie jednak może dobrze się stało, że wyszła afera z tą rakietą, bo może prace nad OPL przyśpieszą.