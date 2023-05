Ja nie wiem dlaczego większość obwinia dziewczynę o to. Fakt postąpiła fatalnie i bardzo głupio, ale przecież nie wpuściła go z wiedzą że zabije go i spróbuje zadźgać kolejne osoby. Piętnować trzeba tego patusa i pochylić się nad tym dlaczego małolaty ciągnie do takich patusów. Potrzebują jakiegoś silnego męskiego wzorcu którego im brakowało? Przykre że każdy teraz przegryw rzuca się że wina dziewczyny jakby to ona zadźgała kogoś i próbują podpiąć pod Pokaż całość