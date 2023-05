Jeżeli ktokolwiek sądzi, że Polaków w JAKIEJKOLWIEK kwestii bronią reprezentanci Polaków, to się bardzo myli.



Gotówka-wycofywana,

MObywatel wprowadzany na każdym kroku wraz z pełną inwigilacją

Sponsorowanie wojny, np. dolewając paliwa do ognia i to w sensie dosłownym (co już wiele razy zostało napisane cysterna za 1 złotówkę)

Totalitarne przepisy dot. przejmowania cudzej własności,

Przepisy ekozjebiczne...



Szkoda gadać