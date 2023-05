ale skoro wolą pójść na łatwiznę i użalać się jakie to życie ciężkie i nie sprawiedliwe, to nawet ich nie żal xD

Pokaż całość

Iść na łatwiznę to co najwyżej słuchać grażyn, a każdą karynę 2/10 traktować jak bożka i taki właśnie jest typowy polski cuck słusznie pogardzany przez 90% narodowości świata i swoje zużyte witaminki. Każdy wielki człowiek jak Budda, Pan Jezus, czy Zaratusztra wiedzieli, że to wszystko jest hooy i