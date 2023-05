Amerykańska psycholog: Polki najbardziej agresywne na świecie

No niestety, ale propaganda mediów i portali typu onet, skutecznie obrzydziły polaków polskim kobietom. Agresja u kobiet bierze się właśnie stąd, media w polsce wyprały kobietom mózg, poprzez oszczerstwa i kłamstwo na temat polaków. No bo skoro onet idealizuje życie w haremie u araba, a dzień później pisze że polacy to pijacy, no to mamy efekt. Nawet pornografia nie ma takiego wpływu na mężczyzn, jak opina publiczna i media społecznościowe na kobiety. Pokaż całość