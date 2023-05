Tzn jeśli zwierzątko zostało uśpione, to jest to trochę uzasadnione, bo wskutek rozkładu ciała do gleby przedostają się szkodliwe środki. Co nie zmienia faktu, że dla mnie, to też jest głupota. Są cmentarze dla zwierząt, ale jeśli kogoś nie stać, to w świetle prawa powinien oddać ciało do utylizacji. A nie wyobrażam sobie, żeby członek mojej rodziny został potraktowany, jak śmieć. Bo słyszałam, jak to się tam odbywa.