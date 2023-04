W p0lsce nie do pomyślenia, żeby biegłemu przyszło do głowy, że śmierć spowodował kamień. Ewidentnie poszkodowana zmarła od kolizji po zjechaniu z drogi i na pewno nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze oraz nie zachowała szczególnej ostrożności dojeżdżając do grupy nastolatków. I jeszcze ta bezsensownie zmarnowana nagroda $17000. Ile pracy i pieniędzy można było zaoszczędzić po prostu odczekując miesiąc do umorzenia z powodu niewykrycia sprawcy.