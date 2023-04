Gen. Andrzejczak: Sytuację oceniam jako bardzo złą

Każdy rozsądnie myślący człowiek wie, że Ukraina nie ma szans na wygraną z Rosją. Sprzętem od NATO zaatakować nie mogą. Liczba żołnierzy w stosunku do Rosjan nikła. Brak broni nuklearnej. Jedyne co mogą zrobić, to trzymać się dalej i wytrzymać do rozejmu korzystnego dla UA, ale to jest szczyt możliwości.