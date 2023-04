Branża mleczarska nie chce zakazu importu produktów z Ukrainy

"Polski sektor mleka nie chce zakazu importu mleka i przetworów mlecz z UA, bo PL więcej eksportuje na Ukrainę niż importuje."



Dlatego mam bekę z nacjonalizmu konsumenckiego bo dotyczy on tylko kupujących. Producenci i sprzedawcy dbają tylko o własne portfele, ale to ty szaraczku masz przepłacać u rodaka bo to patriotyczny obowiązek xD