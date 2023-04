Najlepsze jest to, że ci sami idioci których dotyka to prawo, głosują na nich. Kto głosuje na lewicowe socjalistyczne rządy jak nie biedota? Bogaci, młodzi mężczyźni głosujący na Konfederację sobie poradzą bo kupią pompę ciepła i Teslę. To ten emeryt chwalący PIS dostanie najbardziej po dupie.