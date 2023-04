Finlandia: Greenpeace się złamał. Zaakceptował atom

Rozbudowany ten artykuł że aż strach. Chyba sobie zostawię na później do dokładnego przeczytania xD



Oczywiście fajnie, że greenpeace GDZIEŚ doszedł do wniosku że walka z atomem jest głupotą - problem w tym, że pewnie tylko dlatego, że przelewy z kacaplandu nie przechodzą do Finlandii