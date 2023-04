Pokaż całość

Widać naocznie jak funkcjonuje Le*wica bez towarzysza Millera. Towarzysz Miller zaprowadziłby ręczne sterowanie za twarz i lewica by cokolwiek osiągnęła a tak to za Czarzastego i Zandberga reprezentuje dno, kał, trzy metry mułu i wodorosty xDBo ostatnio co Le*wica osiągnęła to orka Millera po Palikocie i gdyby nie wymuszona przez PO decyzja o pakcie senackim to opozycja byłaby rozbita w Sejmie dzięki koalicjantowi PIS jakim obecnie jest le*wica xD