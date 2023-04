Większość pośredników to rak w ciul. Ludzie jak nie wiedza co robić to idą do pośrednictwa bo boom mieszkaniowy. W IT to cos trzeba potrafić, w pośrednictwie już niekoniecznie. Szukałem ostatnio mieszkania z rynku wtórnego. Wchodzimy do mieszkania „No pan się rozejrzy”. Zero informacji. Jaka podłoga? „Nie wiem, pewnie panele jakieś”. Skąd jest ogrzewanie i ciepła woda? „Nie wiem”. Ma pani jakiś rzut z wymiarami? „Nie, ale sypialnia na oko 10 metrów”. Pokaż całość