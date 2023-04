A jaka jest definicja cukrzycy typu 2?

Jaki trzeba mieć poziom cukru we krwi po jedzeniu?

Bo według pani diabetolog jak po jedzeniu nie masz cukru 160. To nie masz cukrzycy i won mi z gabinetu.

Jak normalnie masz 120 po jedzeniu i 110 na czczo to jesteś zdrowym człowiekiem. Sami widzicie że to wszystko grubymi nićmi szyte. Najlepiej jak by się wypowiedział prawdziwy lekarz na ten temat.

