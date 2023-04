Kto głosował za zwiększeniem obciążeń klimatycznych??

We wtorek Parlament Europejski zatwierdził porozumienia z państwami członkowskimi zawarte pod koniec 2022 roku dotyczące kilku aktów prawnych wchodzących w skład pakietu Fit for 55. Niosą one za sobą szereg dodatkowych obciążeń, które dotkną zwykłych obywateli w wielu sferach życia.